Voller Einsatz für die Familie Jetzt kostenlos streamen
Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 16.05.2023: Voller Einsatz für die Familie
44 Min.Folge vom 16.05.2023
Lyndsay und Leslie nehmen sich das Haus ihres Cousins vor. Er und seine Frau konnten es noch nicht verkaufen, und die Zwillingsschwestern sehen sofort, warum – viele unfertige und schlecht durchdachte Umbauten, umgeben von bunten Wänden schrecken ab. Die Design-Expertinnen bringen viel Herz in das kleine Haus: Sie konzentrieren sich auf einen natürlichen Stil, der zur Nachbarschaft passt, reparieren das Gebälk und fügen sogar ein weiteres Schlafzimmer hinzu. Aber das morsche Holz am Haus sprengt das Budget – und die beiden brauchen schleunigst einen Plan.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.