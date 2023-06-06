Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 06.06.2023: Das Pony-Haus
44 Min.Folge vom 06.06.2023
Ein Paar möchte sein Haus verkaufen, in dem es schon seit langer Zeit nicht mehr lebt. Nachdem es jahrelang vermietet war, muss es nun für den Verkauf hergerichtet werden – und die Zwillinge Leslie und Lyndsay sollen helfen! Das kleine Haus im Landhausstil liegt in der Nähe des Meeres und hat drei Zimmer und ein Bad. Lyndsay und Leslie sind trotz einiger Herausforderungen davon überzeugt, dass sie das Haus für mehr Geld verkaufen können, als dem Paar bisher eingeredet wurde. Da sie auf eine jüngere Zielgruppe abzielen, haben sie einige einzigartige Renovierungs-Tricks im Gepäck. Das Ziel ist es, ein charmantes Retro-Gefühl zu vermitteln.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
