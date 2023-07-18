Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 18.07.2023: Der Taubenschlag
44 Min.Folge vom 18.07.2023
Nach fünfzig Jahren individueller Anpassungen, unvollendeter Projekte und veralteter Materialien werden Leslie und Lyndsay gebeten, einer alten Freundin und ihrem Vater beim Verkauf ihres Familienhauses zu helfen. Den größten Schatten auf das Anwesen wirft jedoch ein großer Taubenstall und die darin lebenden Vögel, die viele Interessenten verscheucht haben. Inspiriert von dem beeindruckenden, mit Zedernholz ausgekleideten Kamin des Eigentümers und der Holzgarage entwirft Lyndsay ein Design, bei dem helle Farben und gemusterte Fliesen das vorhandene Holz ergänzen. In der Zwischenzeit brütet Leslie einen Plan aus, um den Taubenschlag umzuwandeln.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
