Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 20.06.2023: Hütten-Feeling
45 Min.Folge vom 20.06.2023
Lyndsay und Leslie helfen einer Großmutter, ihrer Tochter und ihrer Enkelin beim Auszug aus einem Haus, das von der vorherigen Generation gebaut wurde. Die große Herausforderung liegt darin, das unverkäufliche Haus aus den 50er-Jahren so zu renovieren, dass es für moderne Paare und Familien ansprechend aussieht. Die Zwillinge sind sich einig, dass das Haus eine Generalüberholung braucht, vor allem in der Küche, aber sie sind sich nicht in allen Punkten einig. Schließlich gestalten sie das Haus im Cottage Core, einem Interior-Stil, der vermarktbare Gemütlichkeit ausstrahlt.
