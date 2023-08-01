Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 01.08.2023: Die Zipline
44 Min.Folge vom 01.08.2023
Ein Ehepaar bittet Leslie und Lyndsay um Hilfe beim Verkauf ihres größtenteils renovierten Hauses, in dem noch zwei wichtige Zimmer auf der To-do-Liste stehen – die veraltete Küche und ein Badezimmer aus den 90er-Jahren. Die Zwillinge kümmern sich um die beiden Baustellen, was jedoch riskante Ausgaben erfordert. Lyndsay designt eine helle Bauernküche mit einer maßgefertigten Dunstabzugshaube aus Kiefernholz und einer Kaffeebar in sanften Blau- und Grautönen. Die Blautöne schwappen auch in die riesige Badezimmer-Oase mit Doppeldusche über – aber wird das ausreichen, um das Haus für mehr als eine Million zu verkaufen?
