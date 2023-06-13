Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 13.06.2023: Alte Liebe rostet nicht
45 Min.Folge vom 13.06.2023
Die Zwillingsschwestern verwandeln ein vor 15 Jahren gebautes Familienhaus in ein hochwertiges Bauernhaus und wenden viele Tricks an, um die modernen Bedürfnisse von Interessenten zu erfüllen. Dazu gehören ein eleganter Landhausstil mit dunkleren Oberflächen, eine türkisfarbene Küchenspüle und eine völlige Umgestaltung des Essbereichs, was einen hohen Gewinn verspricht. Außerdem verbindet Lindsey und Leslie die Liebe zu Oldtimern mit dem Paar und sie machen sich auf die Spur, ihr erstes Auto namens Fran wiederzufinden.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.