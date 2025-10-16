Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Der Katzen-Keller

HGTVFolge vom 16.10.2025
Der Katzen-Keller

Der Katzen-KellerJetzt kostenlos streamen

Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 16.10.2025: Der Katzen-Keller

44 Min.Folge vom 16.10.2025

Lyndsay und Leslie nehmen sich ein Haus aus den 60er-Jahren vor, das kaum Käufer anzieht. Mit geschmolzenen Fliesen, merkwürdigen Flecken und einer winzigen Dusche schreckt es Interessent:innen bisher ab. Die Zwillinge wollen daraus ein organisches, modernes Meisterwerk machen – doch ob es sich danach besser verkauft, bleibt erstmal offen.

Alle verfügbaren Folgen