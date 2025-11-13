Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 13.11.2025: Bunker-Besichtigung
45 Min.Folge vom 13.11.2025
Lyndsay und Leslie wagen sich an einen Rambler aus den 1950er-Jahren, dessen äußere Erscheinung wenig einladend wirkt. Im Garten entdecken sie einen alten Bunker, der das Projekt zusätzlich kompliziert macht. Auch die Nähe zu einem neuen Abwassersystem bringt unerwartete Probleme mit sich. Schnell zeigt sich, dass das Haus mehr Tücken bereithält, als die beiden erwartet haben.
