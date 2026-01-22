Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 22.01.2026: Das Gartenhaus
45 Min.Folge vom 22.01.2026
Lyndsay und Leslie renovieren ein kleines Grundstück mit zwei Häusern und müssen jedem Teil eine eigene Identität geben. Ein teures Sanitärproblem bringt das Budget an seine Grenzen, während gleichzeitig eine ungewöhnliche Bitte aufkommt: Die beiden sollen den ersten Pitch bei einem Baseballspiel übernehmen. Mit Humor und guter Planung schaffen sie beides.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.