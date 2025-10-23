Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 23.10.2025
Ein unübersichtlicher Bungalow aus den 60er-Jahren findet einfach keine Käufer:innen. Lyndsay und Leslie sollen das ändern: Mit einem markanten grünen Klavier als Blickfang im Innenraum und vielen stilvollen Fliesen in der Küche verwandeln die Zwillinge das Haus in ein charmantes Boho-Domizil, das endlich Aufmerksamkeit weckt.

