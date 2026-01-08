Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 08.01.2026: Ein Ort der Stille
44 Min.Folge vom 08.01.2026
Nach Monaten ohne Käufer begegnen Lyndsay und Leslie einem Haus, das von Wasserschäden und Rohrproblemen geprägt ist. Die beiden lösen die größten Hindernisse, öffnen den beengten Eingangsbereich und verwandeln den verbauten Außenbereich in einen ruhigen Ort, der sich plötzlich richtig anfühlt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.