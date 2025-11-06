Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 06.11.2025: Die Zusatz-Zwillinge

Zwei Schwestern möchten das Elternhaus verkaufen, wissen aber, dass es ohne Modernisierung schwer wird. Lyndsay und Leslie springen ein, um das Haus durch clevere Renovierungen attraktiver zu machen. Unterstützung erhalten sie von einem zweiten Zwillingspaar, das nicht nur beim Umbau hilft, sondern auch wertvolle Ratschläge zum Leben als Zwilling gibt.

