Wanja Bierbaum – Vom Bergbauernhof in die ChartsJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 130: Wanja Bierbaum – Vom Bergbauernhof in die Charts
Nina Chuba, Casper, Ikkimel, Makko, Lea - die Liste der Künstler*innen, mit denen der österreichische Produzent und Songwriter Wanja Bierbaum schon zusammengearbeitet hat, ist lang! Wie ist es denn so im Studio mit den Stars? Wo verdient er eigentlich mit und wieso ist Songwriting auch immer ein bisschen wie Speed-Dating? Er spricht selten öffentlich, deshalb ist es umso schöner, dass er bei Julia Platz nimmt und erzählt, wie er es vom österreichischen Bergdorf zum Writer und Producer von Nummer 1 Hits geschafft hat. Eine Frage, die Julia unter den Nägeln brennt, ist, ob ihn die Leute nach seinen Erfolgen jetzt anders im Studio behandeln? (Spoiler: ja!) Was denkt er über den Mythos der Industry Plant, der vor allem Frauen* immer wieder begegnet und was macht er lieber: Writing Camps oder Studio Sessions? Ein spannender Take-away auf Julias Frage, ob es die Durchschnitts-Hörer*innen überhaupt interessiert, ob sie KI-Musik hören ist: “Vielleicht interessiert es sie, vielleicht auch nicht, aber sie haben ein Recht darauf zu wissen, was KI ist und wo sie bereits eingesetzt wird.” Und zu guter Letzt: Was hat die Netflix Reality-Show “Selling Sunset” mit allem zu tun? Finden wir’s gemeinsam heraus, ok? Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App oder bei Spotify da, wenn euch dieser Blick hinter die Kulissen gefallen hat!
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