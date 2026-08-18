XATAR – Ein Leben ist nicht genug: die Menschen hiJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 137: XATAR – Ein Leben ist nicht genug: die Menschen hi
XATAR (Giwar Hajabi) ist im Mai 2025, also vor ziemlich genau einem Jahr, überraschend mit 43 Jahren verstorben. Er war Musiker, Gangster, Talentscout, Geschäftsmann, Ikone, Ehemann, Vater und damit keine unumstrittene Person. Podcast-Host Julia fragt sich, wie es gelingt, diese Gleichzeitigkeit respektvoll als auch ausgewogen darzustellen und wie viel Fingerspitzengefühl es braucht, eine Doku posthum zu veröffentlichen. Dazu hat Julia sich drei der Macher hinter der Doku eingeladen: Regisseur Stefan Kauertz und die Drehbuchautoren Alex Barbian und Falk Schacht. Am Tag der Weltpremiere haben sie sich getroffen und ein emotionales Gespräch darüber geführt, was es mit den Menschen hinter der Doku macht, die sich über ein Jahr mit dem Thema Tod & Trauer beschäftigen und wo man anfängt, die Geschichte eines Mannes zu erzählen, bei dem ein Leben wirklich nicht genug war. Weggefährten wie SSIO, Samy, Apache 207, Schwesta Ewa oder Moritz Bleibtreu und seine Ehefrau Farvah Heidari kommen in der Doku zu Wort und sprechen über ihre gemeinsamen Erfahrungen und das Leben von und mit XATAR. Danke Alex, Falk und Stefan für eure Offenheit. Danke Patrick Secker für’s möglich machen. Ihr habt Feedback? Schreibt’s uns in die Kommentare.
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