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Hip Hop Lebt

Splash!-Auftritt gewinnen? So geht's! | Live

Talk? Now!Staffel 1Folge 143vom 18.08.2026
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Hip Hop Lebt

Folge 143: Splash!-Auftritt gewinnen? So geht's! | Live

50 Min.Folge vom 18.08.2026

Wer entscheidet eigentlich, wer gewinnt und wie läuft der Contest hinter den Kulissen wirklich ab? Die Gewinner*innen des diesjährigen splash! x SKiLLZ! Newcomer-Contests stehen fest. Wie du nächstes Jahr gewinnst, erfährst du exklusiv hier im Talk. Naomi Westlake, BIG168 und Jamieh haben die Community und Jury mit ganz unterschiedlichen Sounds und Karrierewegen überzeugt. Wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, plötzlich die Chance zu bekommen, auf einer der größten Festivalbühnen Deutschlands zu spielen und wie sie das Beste aus ihrem Hype machen? Was ist der nächste Schritt: Traum-Feature, viraler Hit, Signing, Debütalbum? Zudem gibt Brian vom SKiLLZ e.V., Co-Iniator des Contests, bisher ungehörte Insights über den Auswahlprozess und die Jury-Entscheidungen. Deutschrap diskutiert ständig über die Zukunft der Szene. Bei Podcast-Host Julia sitzt sie auf der Bühne und sie sprechen aus einer Perspektive, die man viel zu selten hört. Abonniere jetzt “Hip Hop Lebt“ jetzt in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung, um keine Folge mehr zu verpassen! *Diese Folge wurde am 02.07. live auf dem splash! aufgenommen Danke, Lukas, fürs Möglichmachen. 🙏

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