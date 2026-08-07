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Hip Hop Lebt

Josi Miller - Karrierestart mit 16

Talk? Now!Staffel 1Folge 147vom 07.08.2026
Josi Miller - Karrierestart mit 16

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Hip Hop Lebt

Folge 147: Josi Miller - Karrierestart mit 16

64 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Josi Miller ist Musikproduzentin, Podcasterin, Moderatorin und DJ und stand gefühlt ihr ganzes Leben hinterm DJ-Pult: als Tour-DJ von Trettmann und Frauenarzt, in Clubs und auf Festivals. Mit Julia spricht sie über ihren Weg von Leipzig nach Berlin, ihre klassische Musikausbildung und den Schritt aus dem Hintergrund zum eigenen Soloprojekt. Ihr Vater hat sie mit 14 zu den ersten DJ-Gigs gefahren, aber wann hat sie reflektiert, dass sie eine von wenigen Frauen* in der Branche ist? Fühlt sich Sichtbarkeit als Solo-Künstlerin anders an als als DJ? Und hat sich für Frauen* in der Branche wirklich etwas spürbar verändert? Es geht um das Leben als Independent-Artist, warum sie die aktuelle Fehlerkultur nervt und ihren Ausstieg aus profitablen, aber künstlerisch einengenden Genres wie Lo-Fi. Ein ehrlicher Blick hinter die glitzernde Fassade der Musikbranche und Josis Leben.

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