B-Tight – Aggro-Ende, Bestes Stück, Älterwerden &Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 134: B-Tight – Aggro-Ende, Bestes Stück, Älterwerden &
Du denkst, du kennst seine Geschichte, aber stimmt das wirklich? Acht Stunden am Fließband, um nachts den nächsten Rap-Klassiker auf der PlayStation zu bauen. In dieser Folge mit Deutschrap-Urgestein B-Tight erfahrt ihr, dass der Weg an die Spitze selten geradlinig verläuft. Bobby spricht offen wie nie darüber, warum er heute vom ersten Beat bis zum fertigen Videoschnitt alles in Eigenregie übernimmt und wie er sich diese Skills über sechs Jahre erarbeitet hat. In den Nullerjahren hat er als Teil von Aggro Berlin ausm MV die deutsche Musikbranche auf den Kopf gestellt, aber was in der Zwischenzeit passiert ist und was steht an? B-Tight bringt die Erfahrung aus über zwei Jahrzehnten im Musikgeschäft mit – von den Anfängen, über Royal Bunker und Aggro Berlin bis zu Platz-1-Alben, die Trennung von Aggro und der kompletten Unabhängigkeit mit seinem diesjährigen Comeback-Album “Bestes Stück“. Er teilt seine ehrliche Sicht auf die Branche, räumt mit Mythen über das Leben als Rap-Star auf und erklärt, warum er trotz riesiger Erfolge nie den Boden unter den Füßen verloren hat. Wir blicken zurück auf die Ära im Märkischen Viertel, diskutieren die Schwierigkeiten bei Major-Zusammenarbeiten und quatschen darüber, wie sich das Mindset im Hip Hop über die Jahre verändert hat. Obendrauf gibt es exklusive Einblicke in seine aktuelle Arbeitsweise, warum er heute lieber mit frischem Kopf produziert, statt alten Trends hinterherzurennen und was ihn privat umtreibt. Abonniert den Podcast und bewertet uns in eurer Podcast-App, um keine Folge von Hip Hop Lebt zu verpassen!
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