HeXer - 1 Jahr nach Schillah-Diss, Thomanerchor,Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 135: HeXer - 1 Jahr nach Schillah-Diss, Thomanerchor,
Ein Jahr nach dem Schillah-Diss spricht der Leipziger Rapper HeXer bei Hip Hop Lebt mit Julia über einen Wendepunkt seiner Karriere. Zwischen einem Anwaltsschreiben, Hate und Drohungen blickt er auf die Folgen des Tracks zurück – und darauf, ob der Beef ihm letztlich genutzt hat und wie seine öffentliche Kritik bei Schillah angekommen ist. Wie kam es überhaupt zu dem Diss und was ist seitdem passiert? Wie haben beide es geschafft, sich einander anzunähern und eine Basis von gegenseitigem Austausch zu schaffen? Er nimmt uns außerdem mit auf seinen Weg vom Internat des Thomanerchors hin zum Battlerap. Es geht um die psychologischen Hintergründe und Schattenseiten von Elite-Institutionen wie dem Thomanerchor einordnen und die Komplexität der ostdeutschen Identität jenseits von Klischees. Außerdem sprechen sie darüber, wie politisch Rap sein kann (oder muss), wieviel Haltung Hörer*innen vertragen und wie Künstler*innen den Spagat zwischen Haltung und Social-Media-Relevanz schaffen. Wenn dir das Gespräch gefällt, dann abonnier Hip Hop Lebt in deiner Podcast-App und lass uns eine Bewertung da – das hilft uns riesig, weiterhin diese Themen groß zu machen!
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