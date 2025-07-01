Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Seeluft

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 10
Seeluft

SeeluftJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 10: Seeluft

45 Min.Ab 12

Nach der großartigen Ausbeute der vorigen Woche haben Dave Carraro von der FV-Tuna und Captain TJ Ott von der Hot-Tuna Blut geleckt. Während die beiden Kapitäne erneut die lange Reise in die Fanggründe der Georges Bank auf sich nehmen, bleibt Dave Marciano von Hard-Merchandise seiner Linie treu - obwohl FV-Tuna die Führung übernommen hat. Paul Hebert von der Wicked-Pissah will beweisen, dass er ohne seinen Matrosen Lance erfolgreich sein kann.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen