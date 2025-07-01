Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Bei den Fischgöttern

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 3
Bei den Fischgöttern

Bei den FischgötternJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 3: Bei den Fischgöttern

43 Min.Ab 12

Woche drei der Blauflossen-Thunfisch-Saison hat begonnen und schon kommt es zu Turbulenzen. Dave Carraro steht vor einem Dilemma: Der Kapitän von "FV-Tuna.com" muss in einer wichtigen Angelegenheit zwischen seinen beiden Freunden Captain Paul Hebert von "Wicked Pissah" und Captain TJ Ott von "Hot Tuna" wählen. Für wen wird er sich entscheiden? Das Team vom Familienboot "Erin & Sarah" richtet derweil einen Appell an die höheren Mächte, um zurück in die Spur zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen