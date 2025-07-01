Hochsee Cowboys
Folge 13: Auf dem Rücken der Wellen
43 Min.Ab 12
Nur noch drei Wochen bis zum Ende der Fangzeit und zu den Strapazen im Wettbewerb untereinander, bekommt es die Gloucester-Flotte nun mit zusätzlichen Gegnern zu tun. Von überall her strömen weitere Fangboote herbei und kämpfen um die letzten Blauflossen-Thunfische der Saison. Nahe der Küste beißen gerade besonders viele Tiere an. Die neue Situation zwingt die Kapitäne in einen regelrechten Revierkampf mit ihren zahlreichen Konkurrenten.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved