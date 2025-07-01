Hochsee Cowboys
Folge 9: Ein Fisch am Haken
44 Min.Ab 12
Die Kapitäne der Gloucester-Flotte stehen vor einer schweren Entscheidung: Sollen sie die lange Reise ins Fischfanggebiet der Georges Bank wagen und so ihre Chancen erhöhen, fette Beute zu machen? Hierher zu fahren würde allerdings einige Risiken mit sich bringen. Nicht nur, dass ein solches Unternehmen allein schon tausende Dollars kostet - niemand kann sich sicher sein, dort auch tatsächlich Blauflossen-Thunfisch zu fangen.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved