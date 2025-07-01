Hochsee Cowboys
Folge 7: Geklauter Fisch
43 Min.Ab 12
Die Blauflossen-Thunfisch-Saison in Gloucester war selten so hart umkämpft wie in diesen Tagen. Auch Dave Carraro bekommt die eigennützigen Strategien der Konkurrenz zu spüren: Der Kapitän von "FV-Tuna.com" steht von heute auf morgen vor einem Dilemma. Schuld ist Kapitän Tyler McLaughlin von der "Pinwheel", der einen Ehrenkodex der Fischer bricht. Neuling Paul Hebert von der "Wicked Pissah" muss sich derweil etwas einfallen lassen, sonst steht er bald ganz ohne Crew da.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved