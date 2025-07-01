Hochsee Cowboys
Folge 15: Mit Rute und Haken
43 Min.Ab 12
Die letzte Woche der Thunfisch-Saison hat begonnen und gleich vier Crews liefern sich auf den finalen Metern ein Kopf-an-Kopf-Duell: die der Hot Tuna, der Hard Merchandise, der FV-Tuna.com und der Wicked Pissah. Alle haben nur ein Ziel vor Augen: Champion der Saison zu werden! Doch dazu muss auch das Fangergebnis stimmen. Nur ein klitzekleiner Fehler könnte für die Fischer aus Gloucester das endgültige Aus bedeuten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved