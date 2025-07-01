Zum Inhalt springenBarrierefrei
43 Min.Ab 12

Die letzte Woche der Thunfisch-Saison hat begonnen und gleich vier Crews liefern sich auf den finalen Metern ein Kopf-an-Kopf-Duell: die der Hot Tuna, der Hard Merchandise, der FV-Tuna.com und der Wicked Pissah. Alle haben nur ein Ziel vor Augen: Champion der Saison zu werden! Doch dazu muss auch das Fangergebnis stimmen. Nur ein klitzekleiner Fehler könnte für die Fischer aus Gloucester das endgültige Aus bedeuten.

