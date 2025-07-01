Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 6Folge 4
47 Min.Ab 12

Das Geheimnis eines erfolgreichen Blauflossen-Thunfisch-Bootes liegt in der Zusammensetzung seiner Crew. In der dritten Woche führt Pinwheel die Flotte nun schon an. Der Grund dafür dürfte die Rückkehr einiger Teammitglieder sein.

MOVIESPHERE
