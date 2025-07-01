Hochsee Cowboys
Folge 8: Frischlinge auf dem Prüfstand
47 Min.Ab 12
Durch die Rivalität zwischen Dave von FV-Tuna.com und Tyler von Pinwheel heizt sich die Atmosphäre immer mehr auf. Derweil stellen TJ Ott und Dave Marciano die neuen Crew-Mitglieder auf die Probe. McLaughlin lässt sich mitreißen.
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
