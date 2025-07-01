Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Tritt der Crew bei

Hochsee Cowboys

Folge 13: Tritt der Crew bei

47 Min.Ab 12

Erstmals in der Geschichte der "Hochsee Cowboys" gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Serie. Gezeigt werden auch ungewöhnliche Bilder vom Kamerateam, das die Arbeit der Fischer begleitet hat.

