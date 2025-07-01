Hochsee Cowboys
Folge 10: Wer wagt, gewinnt!
47 Min.Ab 12
Drei Wochen vor Saisonende sind starke Unwetter angekündigt. Während einige Boote sich den Stürmen stellen, will Hot Tuna kein Risiko eingehen. Nicht jeder wird die richtige Entscheidung treffen und diese unter Umständen bereuen.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
