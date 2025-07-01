Hochsee Cowboys
Folge 1: Ein schwieriger erster Fang
47 Min.Ab 12
Die Kapitäne und ihre Crews hoffen, den ersten Fang zu machen - doch das erweist sich als schwierig. Zudem ist die Konkurrenz inzwischen völlig unberechenbar: Neue Teilnehmer im Wettbewerb planen, das Feld mit eigenen Methoden von hinten aufzurollen.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved