Hochsee Cowboys
Folge 12: Die Zeit ist jetzt
46 Min.Ab 12
Die letzte Woche ist angebrochen, und jetzt geht es tatsächlich um alles. In einem haarsträubend knappen Finale aktivieren die Crews noch einmal ihre letzten Reserven.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved