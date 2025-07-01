Hochsee Cowboys
Folge 2: Versuche und Täuschungen
46 Min.Ab 12
Vor den Fischern von Gloucester, Massachusetts, liegt ein harter Sommer. Eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre erwartet Kapitän Paul Hebert von Wicked Pissah. Die grandiose letzte Saison schreiben viele dem Fleiß seines damaligen Ersten Offiziers Brad Krasowski zu. Dieser ist jetzt jedoch zu seinem direkten Rivalen geworden. Voller Ehrgeiz will Paul der Konkurrenz gerade deshalb beweisen, dass er auch alleine erfolgreich sein kann.
