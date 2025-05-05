Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 79vom 05.05.2025
hörBAR: Der Wiener Liedermacher "VERETER"

Folge vom 05.05.2025

Mit der Debüt-Langspielplatte „Ihr Seit Alle“ erzählt VERETER, das akustische Alter Ego des Wiener Liedermachers Pete Prison IV, neun musikalisch-melancholische Geschichten. Es sind Aufzeichnungen und Beobachtungen aus queer-migrantischer Perspektive, die Themen wie Einsamkeit, Rassismus oder Identität behandeln. Trotz der melancholischen Grundstimmung geben die Songs immer wieder Anlass zum Schmunzeln. Ungeachtet ihrer musikalischen Einfachheit, oder vielleicht gerade deswegen, entwickeln die poetischen Lieder einen gewaltigen Sog und landen messerscharf dort, wo es weh tut. Es ist eingängige Musik, die aus jener Notwendigkeit heraus entstanden ist, dass Fremdsein nicht nur Schmerz, sondern auch die Möglichkeit des Aufbegehrens und Zusammenhalts bedeutet. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 05.05.2025, 23:07 Uhr auf ORF 2.

