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Folge 78: hörBAR: Amadeus-Gewinnerin Sodl im Porträt
6 Min.Folge vom 03.03.2025
Die oberösterreichische Musikerin Sodl gewann im März 2025 den FM4 Amadeus Music Award. Anja Sodnikar - wie sie im bürgerlichen Namen heißt - schöpft ihre Kraft in der Natur und beschreibt sich selbst als "immer schreibend". Musik prägte bereits ihre frühe Kindheit. Während sich Sodl privat eher schüchtern und zurückhaltend präsentiert, zeigt sie auf der Bühne eine ganz konträre Seite von sich. Sodls Debütalbum "Sheepman" ist am 14. März 2025 erschienen. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 03.03.2025, 23:07 Uhr auf ORF 2
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