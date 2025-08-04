hörBAR: Jahson The ScientistJetzt kostenlos streamen
hörBAR
Folge 81: hörBAR: Jahson The Scientist
6 Min.Folge vom 04.08.2025
Wie aufregend und vielfältig die Popmusikszene in Österreich ist, zeigt das Porträt über den afro-karibischen Londoner Musiker Jahson The Scientist. Der Spoken Word-Künstler ist musikalisch im Hip Hop, Jazz und Funk verankert. Er ist außerdem Wissenschaftler und Pädagoge und praktiziert seit vielen Jahren Shaolin-Kung Fu. Mit den Bands Scattah Brain und Sketches on Duality macht er schon länger Musik, als Solokünstler hat Jahson The Scientist nun erstmals eigene Musik veröffentlicht. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 04.08.2025, 22:28 Uhr auf ORF 2.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
hörBAR
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0