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hörBAR: Lovehead

ORF2Staffel 1Folge 82vom 13.10.2025
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Folge 82: hörBAR: Lovehead

6 Min.Folge vom 13.10.2025

Die burgenländische Indie-Rock-Band Lovehead sorgt derzeit für Furore: Ihr Song "Denkst du an mich?" wurde millionenfach gestreamt und machte das Trio über Nacht bekannt. Mara Stricker, Elena Karacsony und Anna Stefanitsch singen in ihren deutschsprachigen Songs über Liebe, Freundschaft und Herzschmerz – direkt, nahbar und mit Witz. Musikalisch erinnern sie an den Indie-Rock der 2000er und den Grunge der 1990er Jahre. Nach fünf erfolgreichen Singles, zuletzt "Sex am See", dürfen sich Fans schon bald auf neue Musik freuen. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 13.10.2025, 22:28 Uhr auf ORF 2.

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