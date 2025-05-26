Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
hörBAR

hörBAR: BEX: Rapperin zwischen Ghana & Pongau

ORF2Staffel 1Folge 80vom 26.05.2025
hörBAR: BEX: Rapperin zwischen Ghana & Pongau

hörBAR: BEX: Rapperin zwischen Ghana & PongauJetzt kostenlos streamen

hörBAR

Folge 80: hörBAR: BEX: Rapperin zwischen Ghana & Pongau

6 Min.Folge vom 26.05.2025

Geboren in Busua, Ghana, seit ihrem 9. Lebensjahr aufgewachsen im Pongau am Berg, im letzten Haus - und heute: Provokante Texte, rasante Beats. Die feinfühlige Rapperin BEX vereint in sich „Best of both worlds“. Als junger Mensch mit anderer Hautfarbe war sie Mobbing ausgesetzt, Selbstvertrauen und Stärke bezog sie von ihren Großmüttern aus beiden Welten. BEX‘ Debütalbum „Bundles“ - auf Deutsch: „Haarbündel“ erschien 2023. BEX’ zweite EP „HrtCore“ ist der Schlussstrich nach einer gescheiterten Beziehung. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 26.05.2025, 22:28 Uhr auf ORF 2.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

hörBAR
ORF2
hörBAR

hörBAR

Alle 1 Staffeln und Folgen