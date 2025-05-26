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Folge 80: hörBAR: BEX: Rapperin zwischen Ghana & Pongau
6 Min.Folge vom 26.05.2025
Geboren in Busua, Ghana, seit ihrem 9. Lebensjahr aufgewachsen im Pongau am Berg, im letzten Haus - und heute: Provokante Texte, rasante Beats. Die feinfühlige Rapperin BEX vereint in sich „Best of both worlds“. Als junger Mensch mit anderer Hautfarbe war sie Mobbing ausgesetzt, Selbstvertrauen und Stärke bezog sie von ihren Großmüttern aus beiden Welten. BEX‘ Debütalbum „Bundles“ - auf Deutsch: „Haarbündel“ erschien 2023. BEX’ zweite EP „HrtCore“ ist der Schlussstrich nach einer gescheiterten Beziehung. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 26.05.2025, 22:28 Uhr auf ORF 2.
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