hörBAR: Nenda

ORF2Staffel 1Folge 83vom 24.11.2025
Folge vom 24.11.2025

Nenda Neururer ihre eigene Bühne gesucht und gefunden: Die österreichische Musikerin, Rapperin und Schauspielerin wurde in Wien geboren, ist aufgewachsen in Tirol, zog für ihre Schauspielausbildung nach London und ist nun wieder nach Wien zurückgekehrt. In der Reihe "hörBAR" stellt sie ihr Debütalbum "Krrra" vor Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 24.11.2025, 22:28 Uhr auf ORF 2.

