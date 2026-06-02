Gipfeltreffen mit Rhein Fire: Vikings sind bereit!Jetzt kostenlos streamen
Home of Football
Folge 2: Gipfeltreffen mit Rhein Fire: Vikings sind bereit!
26 Min.Folge vom 02.06.2026
Zwei Spiele, zwei Siege! Die Vienna Vikings sind perfekt in die neue American Football League Europe gestartet. In der zweiten Ausgabe von „Home of Football“ spricht Defensive Tackle Florian Sudi über die sportlichen Leistungen und Ambitionen. Außerdem nimmt General Manager Max Paatz Platz und spricht über seine bisherigen Erkenntnisse, nachdem er im Herbst das Amt übernommen hat.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Home of Football
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen