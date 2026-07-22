„Seiko“: Vom Exchange Student zum FührungsspielerJetzt kostenlos streamen
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Folge 8: „Seiko“: Vom Exchange Student zum Führungsspieler
26 Min.Folge vom 22.07.2026
Bernhard Seikovits und die Vienna Vikings feiern am Samstag den zweiten Sieg gegen Rhein Fire in dieser Saison. Der ehemalige NFL-Legionär spricht in „Home Of Football“ über die weiße Weste, seine Führungsrolle im Team sowie seine Zeit in den USA.
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Genre:Sport, Talk
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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