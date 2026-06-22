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Home of Football

Unbesiegbar? Vikings bleiben weiter bodenständig!

krone.tvStaffel 2026Folge 3vom 22.06.2026
Unbesiegbar? Vikings bleiben weiter bodenständig!

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Folge 3: Unbesiegbar? Vikings bleiben weiter bodenständig!

28 Min.Folge vom 22.06.2026

Unbesiegbar? Die Vienna Vikings untermauerten ihren perfekten Saisonstart in der AFLE mit einem klaren 47:20-Erfolg über die Alpine Rams und stehen nun bei vier Siegen aus vier Spielen. Doch trotz der starken Formkurve bleibt das Team weiter bodenständig. In „Home of Football“ spricht Neuzugang Philipp Haun über den Erfolgslauf der Wikinger.

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