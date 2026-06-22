Unbesiegbar? Vikings bleiben weiter bodenständig!Jetzt kostenlos streamen
Home of Football
Folge 3: Unbesiegbar? Vikings bleiben weiter bodenständig!
28 Min.Folge vom 22.06.2026
Unbesiegbar? Die Vienna Vikings untermauerten ihren perfekten Saisonstart in der AFLE mit einem klaren 47:20-Erfolg über die Alpine Rams und stehen nun bei vier Siegen aus vier Spielen. Doch trotz der starken Formkurve bleibt das Team weiter bodenständig. In „Home of Football“ spricht Neuzugang Philipp Haun über den Erfolgslauf der Wikinger.
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Genre:Sport, Talk
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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