Appell an Fans: „Kommt‘s und genießt die Spiele“Jetzt kostenlos streamen
Home of Football
Folge 6: Appell an Fans: „Kommt‘s und genießt die Spiele“
26 Min.Folge vom 07.07.2026
Seit 2022 ist Robin Lumsden bemüht als Eigentümer der Vienna Vikings American Football in Österreich und Europa wachsen zu lassen. In „Home Of Football“ spricht der Mann an der Spitze über seine Vergangenheit, die ihn zum Sport gebracht hat, persönliche Motivation und den perfekten Saisonstart des Wiener Franchise.
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Genre:Sport, Talk
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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