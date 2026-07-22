Siebter Streich: Siegeszug der Vikings geht weiterJetzt kostenlos streamen
Home of Football
Folge 7: Siebter Streich: Siegeszug der Vikings geht weiter
26 Min.Folge vom 22.07.2026
Defensive Coordinator Daniel Auböck ist bei den Vienna Vikings schon eine Institution. Als aktiver Spieler hat er sich schon vor über zehn Jahren verabschiedet, als Defensive Coordinator stellt er seine Akteure immer perfekt ein. In „Home of Football“ spricht er über seine Rolle, warum die Vikings noch keine Gegenwehr gespürt haben und welche Auswirkungen der Heimatbesuch von Bernhard Raimann gehabt hat.
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Genre:Sport, Talk
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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