Fünftes Spiel, fünfter Sieg – Vikings ungeschlagen!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 4: Fünftes Spiel, fünfter Sieg – Vikings ungeschlagen!
25 Min.Folge vom 23.06.2026
62:10-Sieg! Die Vienna Vikings setzen in der AFLE-Saison die nächste Duftmarke und triumphieren klar gegen die London Warriors. In der „Home of Football“-Nachbesprechung äußert sich „Krone“-Redakteur Felix Cerny zur Dominanz der Wiener, die bevorstehende „Bye-Week“ und definiert die Unterschiede bzw. die Zusammenhänge zwischen dem nationalen und internationalen Team der Vikings.
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Genre:Sport, Talk
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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