Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 1: Mord im Wagen
44 Min.Ab 12
Ein Lastwagen kracht mit vollem Tempo in ein Gebäude. Am Steuer sitzt die Leiche des 31-jährigen Michael Faast. Er starb jedoch nicht beim Aufprall, sondern an einer Kugel in die Schläfe. Der einzige Augenzeuge kann die Ereignisse nur schwer rekonstruieren. Joe Kenda recherchiert daher im Umfeld des Opfers und stößt auf eine pikante und gefährliche Geschichte.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
