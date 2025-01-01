Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 3Folge 10
45 Min.Ab 12

Auf dem abgelegenen Parkplatz eines Stripclubs findet die Polizei die Leiche des zweifachen Vaters William Alford in seinem Wagen. Ermittler Joe Kenda befragt einige Zeugen, doch deren Aussagen bringen ihn nicht weiter. Als er sich dem Fall noch intensiver widmet, kommt er einer rätselhaften Verschwörung auf die Spur.

