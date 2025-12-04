Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 4: Blutiger Nachmittag
45 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 16
Nachbarn beobachten entsetzt, wie Ernestine Addison und ihr Sohn Bobby im Kugelhagel zu Boden gehen. Ein junger Mann berichtet Ermittler Joe Kenda, dass er eine Person vom Tatort hat flüchten sehen. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass der Mörder noch nicht fertig ist ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen