Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 11: Stich ins Herz
45 Min.Ab 12
Eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter zweier Kinder wird in einem noblen Viertel von Colorado Springs erschossen aufgefunden. Ermittler Joe Kenda befasst sich mit dem Privatleben der Toten und ist überzeugt, dass sie ihren Mörder gut gekannt haben musste.
