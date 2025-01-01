Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 2: Tod eines Kriegshelden
44 Min.Ab 12
Der Kriegsheld Carl Taylor wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen, scheinbar ohne jegliches Motiv. Die Polizei findet seine Leiche in einem Truck. Lt. Joe Kenda wartet die Autopsie ab. Tatsächlich findet der Pathologe ein ungewöhnliches Muster auf Taylors Wunden, das den Ermittler zu der Tatwaffe führen könnte.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen