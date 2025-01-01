Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der tote Boxer

Rive Gauche Television
Staffel 3
Folge 3
Der tote Boxer

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 3: Der tote Boxer

46 Min.
Ab 16

In seichtem Gewässer findet ein Parkwächter die Leiche des Amateurboxers Corey Edge, entkleidet bis auf die Unterhose. Der junge Mann wurde erstochen, mögliche DNA des Täters vom Wasser weggeschwemmt. Als Ermittler Joe Kenda erfährt, dass sich Corey in der kriminellen Unterwelt bewegte, um seine Ausbildung zu finanzieren, recherchiert er gezielt in diesem Milieu.

Rive Gauche Television
