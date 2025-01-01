Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tod eines Informanten

Rive Gauche TelevisionStaffel 3Folge 7
Tod eines Informanten

Tod eines InformantenJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 7: Tod eines Informanten

45 Min.Ab 12

Polizisten in Colorado Springs entdecken die Leiche eines jungen Mannes namens Jimmie Stevenson. Der Mann ist ihnen kein Unbekannter, er war ein langjähriger Informant für die Polizei. Die Liste seiner potentiellen Feinde ist also lang und nun liegt es an Ermittler Joe Kenda, den Täter ausfindig zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen